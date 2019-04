© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Secondo l'analisi di Coldiretti sui dati Istat sul commercio estero, a gennaio si è registrato unche temonoL'impennata record per l'alimentare tricolore nel Regno Unito raggiunge così la cifra di, con iAl secondo posto tra i prodotti agroalimentari italiani più venduti in Gran Bretagna c'è – conclude la Coldiretti – l'ortofrutta fresca e trasformata come i derivati del pomodoro con 234 milioni, ma rilevante è anche il ruolo della pasta, dei formaggi e dell'olio d'oliva. In gioco ci sono ie senza accordo, fa notare Coldiretti, ci sarà anche un problema per l, come in Grana ed il Parmigiano Reggiano, che incidono per circa il 30 per cento sul totale dell'export agroalimentare Made in Italy e che, senza protezione europea, rischiano di subire la concorrenza sleale dei prodotti di imitazione da paesi extracomunitari."La mancanza di un accordo è lo scenario peggiore perché rischia di rallentare il flusso dell'export, ma a preoccupare è anche il pericolo che con l'uscita dall'Unione Europea si affermi in Gran Bretagna una legislazione sfavorevole alle esportazioni agroalimentari italiane", afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini. Un esempio è l'etichetta nutrizionale a semaforo sugli alimenti che si sta diffondendo in gran parte dei supermercati inglesi e che – conclude Prandini – boccia ingiustamente quasi l'85% del Made in Italy a denominazione di origine (Dop).