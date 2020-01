Brexit: CIA, UE acceleri su accordo di libero scambio. Incognita per oltre 40 mila aziende

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Europa acceleri sull'accordo di libero scambio con il Regno Unito e "sia protagonista, da subito, di un rapido e dettagliato negoziato commerciale con Londra". Così, a pochi giorni dal Brexit day previsto il 31 gennaio, apre il dibattito con il convegno a Milano "La Brexit e i nuovi scenari dell'export dei prodotti agroalimentari del Made in Italy".L'evento dà il via a un'importante collaborazione tra CIA e KPMG con l'obiettivo di supportare le aziende nelle strategie di contenimento dei rischi da Brexit.Il futuro delle relazioni bilaterali tra le due sponde della Manica - spiega la CIA - ci "richiede, già nel medio termine, lache esportano in UK.. Si tratta, quindi, di un negoziato fondamentale per tutte le 40 mila aziende nazionali che vendono Oltremanica".Il Regno Unito è il quarto mercato di sbocco per l'export di cibo e bevande tricolore, in aumento del 2% nel solo 2019 (ultimi dati gennaio-ottobre), forte anche del primato delle Igp (30%). Il vino con oltre 830 milioni di euro, resta il prodotto più venduto, ma crescono anche il settore lattiero-caseario (+8%) e l'ortofrutta trasformata (+5%)., per questo CIA sta lavorando comunque per fornire alle imprese gli strumenti utili a comprendere e gestire il cambiamento - ha detto il. Ad ogni modo - aggiunge - è, perché si raggiunga un accordo sui punti cardine a partire, come sostiene anche la Commissione europea, dal mantenimento degli standard di qualità sui prodotti, anche se".