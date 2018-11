Brexit, c'è l'intesa. La parola ai 27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Via libera dai commissari europei alla. A darne l'annuncio il portavoce dell'Esecutivo comunitario che si occupa di Brexit, Daniel Ferrie, mentre subito dopo è arrivata la conferma da parte di. "Ho appena inviato ai 27 un progetto di dichiarazione politica sulle relazioni future tra Ue e Regno Unito. Il Presidente della Commissione mi ha informato che è stato concordato a livello di negoziatori e di principio a livello politico, fatta salva l'approvazione dei Leader" ha scritto su Twitter il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk.Nella bozza di accordo della dichiarazione si legge che Unione Europea e Regno Unito si impegnano a. L'obiettivo è quello di rendere permanente la volontà di non far sorgere frontiere fisiche.Stabilito inoltre prima del primo luglio 2020, il Comitato congiunti Ue-UK potrà adottare una sola volta laNella bozzae alla, sollevata dalla Francia.Alla notizia la sterlina si è rafforzata sul dollaro fino a 1,2895 USD.La premier britannica Theresa May parlerà alle 14:30 (le 15:30 in Italia).