(Teleborsa) - A Brexit ormai quasi avvenuta, la, specificando cheal fine diÈ quanto si legge in una nota della Banca Centrale Europea in cui si sottolinea "le"È. Questo accordo, tuttavia, getterà le basi per un", ha affermato la presidente della Bce, assicurando che "lavoreremo con impegno per far sì che la Brexit causi meno turbative possibili a cittadini, datori di lavoro e mercati finanziari nell'area dell'euro e nel resto dell'Ue".Nello specifico, l'per lo, attraverso il quale la Bank of England offre credito in euro alle banche britanniche su base settimanale.Nell'ambito dello stesso accordo l. L'accordo ridurrà possibili cause di tensione nel sistema finanziario.Sul fronte della, la Bce ha trattato circaper le banche che hanno deciso die ha esaminatochedopo l'uscita del Paese dall'UE.Infine, visto che, lasia fra lein base a uno schema aggiornato per la sottoscrizione del capitale della Bce.L'o dopo che la Bce avrà