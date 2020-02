Brexit, Barnier: no vantaggi per Regno Unito se lascia mercato unico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lo scorsoha detto ufficialmenteEppure sono in tanti a sottolineare che il bello che lain realtà, sia cominciata ora con l'avvio delleche si annunciano in salita."Il Regno Unitose illascerà il". Lo ha detto il capo negoziatore della Uepresentando la bozza di mandato per la trattativa sulle relazioni future col"Venerdì scorso a mezzanotte il Regno Unito ha lasciato l'Unione europeo. È stato une un momento di emozione. È anche il momento di unperché il nostro obiettivo ormai è costruire con questo grande paese vicino, amico alleato, un nma - ha sottolineato -. La migliore relazione con l'Ue è e resterà di restareche includaha proseguito parlando anche della possibilità di"La competizione è normale ma data la nostra vicinanza geografica e la nostra interdipendenza economica, questa offerta eccezionale è condizionata adIl Regno Unito vuole un accordo con Bruxelles per il dopo Brexit fondato sulche "Ue "sulla politica della competizione, i sussidi, la protezione sociale, l'ambiente o nulla di simile", ha detto il Premierillustrando in tono netto la sua piattaforma negoziale. Il premier Tory ha assicurato che su queste materie, a rischio di concorrenza sleale per i 27, Londra avrà standard elevati, ma senza accettare di regolarle "In ogni caso il Regno Unitoverso l'Unione Europea, ha garantito.dunque, sceglie la linea dura e ancora una volta alza dialetticamente il tiro conche sceglie la via della cautela, ribadendo la fermezza. Ho ascoltatodel premier britannico, ha replicato Barnier. "Quello che mi interessa è la prospettiva. Abbiamo un testo preciso, concordato dalle due parti" - riferendosi alla dichiarazione politica sulle relazioni future -ha concluso.