Brexit, Barnier: divergenze su temi fondamentali, Ue pronta a tutti gli scenari

(Teleborsa) - Restano profonde divergenze su level playing field, governance e pesca. L'ultimo aggiornamento sull'avanzamento dei negoziati tra Unione europea e Regno Unito arriva direttamente dal capo negoziatore Ue, Michel Barnier, che dal suo profilo twitter ha aggiunto: "sono condizioni essenziali per qualsiasi partenariato economico. L'Ue è preparata per tutti gli scenari".

Oggi Barnier ha aggiornato il Parlamento europeo e gli Stati membri sull'andamento delle trattative. Da fonti diplomatiche, come riporta Ansa, si apprende che il rappresentante europeo alla riunione dei 27 ambasciatori ha dichiarato: "sembra che abbiano compiuto alcuni progressi, ma il Regno Unito non sembra impegnarsi in modo sufficiente su questioni fondamentali come il level playing field (condizioni per evitare una concorrenza sleale, ndr), la pesca, e la governance. Vista questa situazione il risultato di un mancato accordo non può ancora essere escluso".

