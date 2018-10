Brexit, allarme Fitch: senza accordo con Ue a rischio commercio ed economia

(Teleborsa) - L'agenzia di rating Fitch conferma il rating della Gran Bretagna a "AA" ma peggiora l'outlook con prospettive negative, citando le incertezze legate dal rischio di una "hard" Brexit senza un accordo con l'Unione europea. Ciò vuol dire che non è escluso un ulteriore abbassamento del rating.



Secondo l'organizzazione se entro il prossimo 29 marzo, data di uscita di Londra dall'Ue, non si arrivasse a nuove condizioni per regolare il commercio, "si assisterebbe a una disgregazione del sistema di dogane, del commercio e di tutte le attività economiche".



Le incertezze, fanno sapere gli analisti di Ficth, "stanno pesando sulle prospettive di crescita del regno Unito".





© RIPRODUZIONE RISERVATA