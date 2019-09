© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ildata ufficiale del, avanza a grandi passi insieme all'incubo didi Londra dall'Unione Europea, ossia con loquanto ormaidelUnaavrebbe unsull: ad affermarlo, in una dichiarazione congiunta, i capi diimprenditoriali automobilisticheche mettono in guardia da un'uscita traumatica della Gran Bretagna, dove hanno sede, fra l'altro, le fabbriche dei giganti automobilisticiLo riferiscono i media internazionali, precisando che a rischio ci sono"L'uscita delsenza un accordo innescherebbecon miliardi di euro di costi che minacciano di influenzare la scelta dei consumatori e l'accessibilità economica su entrambi i lati dellasi afferma nella dichiarazione congiunta, sottoscritta, fra gli altri, dalleoltre che daIntanto, acresce l'attesa per ilormai previsto a oresullafino al prossimochiesta e ottenuta dalmentre ilapre unocredendo ancora nelladivorzio tra