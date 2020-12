© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unalla fine di undel quale non si vede ancora l'Tradotto: può ancora succedere di tutto inDurante il fine settimana, il primo Ministro britannico Boris Johnson e la Presidente della Commissione europeahanno concordato di estendere i negoziati su un accordo commerciale oltre la scadenza autoimposta delAl momento, le parti restano in disaccordo su- l'insieme di regole e standard comuni progettati per impedire alle imprese di un Paese di indebolire i loro concorrenti in altri Paesi - eSenon dovessero trovare la quadra entro il, il Regno Unito non sarà più soggetto alle regole commerciali dell'Ue, con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) che entreranno in vigore per entrambe le parti nel 2021, comprese le tariffe doganali e i controlli alle frontiere completi per il flusso di merci delIntanto, secondo il Ministro delle Finanze francese,la Brexit causerà danni maggiori al Regno Unito piuttosto che alle controparti dei negoziati molto tesi in corso. Lo ha detto, intervistato dall'emittente France Info."I grandi sconfitti dellasaranno gli inglesi", ha spiegato Le Maire, che ha aggiunto che l'intero processo di accordo e negoziato è statoIl ministro ha inoltre osservato che il commercio tra Francia e Regno Unito vale circa 33 miliardi di euro e ha stimato l'impatto della Brexit in "appena 0,1 punti percentuali della nostra ricchezza nazionale [francese]".Le Maire ha ammesso però che si tratterebbe di unsoprattutto per alcuni settori, che il GovernoIn particolare, ha affermato che Parigi continua a insistere sull'accesso alle acque delper i pescatori europei, uno dei principali punti critici nei colloqui in corso sulla