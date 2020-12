© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'sembra ormai solo questione di ore dopo il tour de force notturno per raggiungere untra. Secondo quanto riportato da diversi media britannici, infatti, si è giunti ormai ai dettagli e poi saranno ufficializzati i termini del rapporto – si attende un documento di almeno duemila pagine – tra le due aree economiche dopo il 31 dicembre e la fine del periodo di transizione.L'annuncio era atteso per questa mattina – è già pronto undi fronte alla residenza ufficiale del premier britannico Boris Johnson a Downing Street – ma secondo quanto riportano alcuni media britannici le trattative continuano ad andare avanti su alcuni dettagli di quello che si è dimostrato il nodo più arduo da sciogliere, la. Per tali ragioni sembra slittata al pomeriggio la dichiarazione del premier, secondo quanto ha riportato Sky Tg24.In base ad alcune anticipazioni riportate da Ansa si va verso unche attribuirà ai Paesi Ue quote di pesca nelle acque britanniche non superiori al 25% per un periodo di 5 anni e mezzo garantito (contro il 35%, ma per soli 3 anni garantiti,richiesto da Londra).