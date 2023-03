Bresaola della Valtellina, nel 2022 produzione in calo dell'8%. Valore stabile a 492 milioni

In un anno, si sono prodotti 1 milione di chilogrammi in meno di Bresaola della Valtellina Igp. Il comparto, già messo a dura prova dall'aumento dei prezzi della materia prima, ha dovuto fronteggiare gli effetti perduranti della pandemia, il caro energetico e le ricadute sempre più gravose della crisi russo-ucraina a cui si aggiunge anche l'inflazione, che sta spingendo i consumatori verso prodotti più accessibili dal punto di vista economico.

Nel 2022, spiega una nota, la produzione complessiva di Bresaola della Valtellina Igp riferita alle 16 aziende certificate si è attestata a 12.300 tonnellate (-8,2% sul 2021). In totale, sono state avviate alla produzione poco meno di 35 mila tonnellate di materia prima (-7,8%), di selezionata provenienza europea e mondiale.

Il comparto ha segnato un valore di 492 milioni di euro (+0,6% sul 2021) con un impatto sulla provincia di Sondrio di 246 milioni di euro (+2%). La tenuta sul fronte del fatturato alla produzione ha permesso anche una tenuta sul fronte dell'occupazione, visto che il settore, rappresentato nel 2022 da 16 aziende certificate, assicura circa 1400 posti di lavoro. Per quanto riguarda la distribuzione, le catene dei supermercati si confermano il principale canale di vendita (80% della produzione totale). L'export rappresenta il 5% della produzione (in linea con il 2021), con un valore di 13,5 milioni di euro (-5,16%).

«Viviamo una difficile congiuntura con un 2022 che ha visto un calo significativo della produzione, oltre l'8%, e una forte tensione sul fronte dei prezzi», commenta il nuovo presidente del Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina, Mario Francesco Moro (Bresaole Del Zoppo srl), che raccoglie il testimone di Franco Moro e rimarrà in carica per il prossimo triennio. «A partire dalla seconda metà 2022 - prosegue - si è riscontrata una progressiva riduzione della domanda di bresaola e in particolare di quella certificata Igp che, già a posizionamento premium, ha registrato un calo deciso come conseguenza di uno spostamento del consumatore su salumi sostitutivi di minor fascia di prezzo».

Costituito nel 1998, il Consorzio di Tutela ha l'obiettivo di promuovere, valorizzare e tutelare la Bresaola della Valtellina Igp in sinergia con le 15 aziende associate.