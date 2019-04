Brembo vola: Bombassei torna a parlare di M&A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A Piazza Affari brilla Brembo, passando di mano con un aumento del 2,40% dopo le dichiarazioni disulla necessità di allargare il perimetro.A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia All-Share. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Brembo rispetto all'indice.La tendenza di breve del re dei sistemi frenanti è in rafforzamento con area di resistenza vista a 11,61 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,32. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 11,9.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)