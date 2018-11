Brembo: utili stabili, fatturato +8% nei primi nove mesi

(Teleborsa) - Profittabilità stabile e fatturato in crescita per Brembo, all'appuntamento con i risultati di bilancio. Nei primi nove mesi d'esercizio l'utile netto si è attestato a 197,2 milioni di euro (+0,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), l'Ebit è sceso dell'1,3% a 266,8 milioni di euro mentre l'Ebitda ha segnato un +2,9% a 380 milioni.



Balzo del fatturato (+8%), che si attesta a quota 1,99 miliardi di euro.



"Benché resti piuttosto alta la tensione causata dagli scenari macroeconomici, la solidità dei nostri fondamentali e il dinamismo delle nostre operazioni a livello globale ci permettono di essere cautamente ottimisti per la restante parte della gestione 2018" ha dichiarato il Vice Presidente esecutivo Matteo Tiraboschi. © RIPRODUZIONE RISERVATA