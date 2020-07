Brembo, utile 1° semestre scivola a 20 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre subendo l'impatto del Covid-19 e del fermo attività, che ha colpito duramente il settore automotive. Il periodo chiude con un, che si confronta con i 123,4 milioni del 2019.netti consolidati ammontano arispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, mentre l'EBITDA si attesta a 143,3 milioni rispetto ai 270,6 milioni del primo semestre 2019. Il margine operativo netto (EBIT) è pari a 38,8 milioni a fronte dei 174,5 milioni del 2019.netto pari a(407,2 milioni ante applicazione IFRS 16) in aumento di 147,1 milioni rispetto al 31 marzo 2020.Per il Presidentei risultati evidenziano che, in un contesto così sfidante, la società ha "dimostrato una significativa resilienza, preservando la qualità dei margini e la solidità finanziaria"."L'azienda - ha aggiunto - continua a lavorare sul fronte dell'innovazione per rispondere alle nuove richieste della mobilità del futuro, come quella dell'Artificial Intelligence (AI), e per anticipare i cambiamenti di un settore in profonda trasformazione".