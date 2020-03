Brembo, ricavi in calo nel 2019 a quota 2,5 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricavi e utili in leggero cavo nel 2019 per il gruppo Brembo. L'azienda lombarda, attiva nello sviluppo e nella produzione di impianti frenanti per veicoli, nel 2019 ha registrato ricavi netti consolidati a 2.591,7 milioni (-1,8%, -1,3% a parità di perimetro). Il risultato prima delle imposte,spiega una nota del gruppo, chiude con un utile di 307,7 milioni, che si confronta con 325,4 milioni dell'anno precedente. La stima delle imposte è di 68,2 milioni, con un tax rate del 22,2%, rispetto agli 83,9 milioni del 2018 (tax rate 25,8%). Il periodo chiude con un utile netto di 231,3 milioni, in calo del 3 % rispetto al l'anno precedente, quando si attestò a 238,3 milioni. Al netto dell'effetto del principio contabile Ifrs 16, l'utile netto ammonterebbe a 232,7 milioni. La voce ammortamenti e svalutazioni si attesta a 196,6 milioni (176,5 milioni al netto dell'effetto del principio contabile Ifrs 16). Il margine operativo netto (Ebit) è pari a 318,5 milioni (12,3% dei ricavi), in calo del 7,7% rispetto al 2018. Al netto dell'effetto del già citato principio contabile Ifrs 16, il margine operativo netto sarebbe pari a 314,9 milioni (12,2% dei ricavi).Dal giugno scorso il gruppo aveva deciso di cessare la propria attività industriale nell'impiantodi Buenos Aires, cui seguirà la liquidazione della società Brembo Argentina, «per l'impossibilità di dare impulso a nuovi progetti a causa del forte calo del mercato automotive argentino e alle sue poco rassicuranti prospettive di impresa». In applicazione del principio contabile internazionaleIfrs 5 sono stati pertanto stornati i ricavi e i costi della società argentina nel periodo di riferimento. Il risultato negativo dell'attività operativa ordinaria dell'azienda al 31 dicembre 2019, nonché la stima dei costi connessi alla dismissione, sono stati riclassificati nella voce di conto «Risultato derivante da attività operative cessate» e ammontano a 6,4 milioni. Il margine operativo lordo ammonta a 515,2 milioni, ossia il 19,9% dei ricavi (500,9 milioni del 2018, cioè 19% dei ricavi). Al netto dell'effetto del principio contabile Ifrs 16, il margine operativo lordo sarebbe pari a 491,5 milioni (19% dei ricavi).