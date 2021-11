Brembo completa acquisizione J.Juan per 73 milioni di euro

Giovedì 4 Novembre 2021, 15:15







(Teleborsa) - Brembo, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, ha completato l'acquisizione di J.Juan, azienda spagnola attiva nello sviluppo e nella produzione di sistemi frenanti per motociclette. L'operazione era stata annunciata lo scorso aprile.



L'esborso complessivo è stato di 73 milioni di euro, pagato utilizzando la liquidità disponibile, ed è soggetto agli usuali meccanismi di aggiustamento previsti per operazioni simili, che si completeranno nei prossimi 80 giorni lavorativi. Con l'operazione, sottolinea la società in una nota, "Brembo prosegue il proprio percorso per diventare un autorevole Solution provider".