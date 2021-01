© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Brembo ha completato l'acquisizione di SBS Friction, azienda danese che sviluppa e produce pastiglie freno in materiali sinterizzati e organici per motociclette, particolarmente innovativi ed eco-friendly., pari a circa 30,1 milioni di Euro, pagato utilizzando la liquidità disponibile ed è soggetto agli usuali meccanismi di aggiustamento previsti per operazioni simili. Il valore della transazione (enterprise value) è pari a 300 milioni di Corone Danesi, corrispondenti a circa 40,3 milioni di Euro.L'acquisizione, in linea con la nuova missione di Brembo di diventare un autorevole "solution provider", consente di "integrare un componente strategico come le pastiglie freno nell'attuale gamma di prodotti Brembo, con particolare attenzione all'ambiente, e di rafforzare ulteriormente la leadership di Brembo nel settore delle motociclette".