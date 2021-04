22 Aprile 2021

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Brembo ha approvato il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e la distribuzione di un dividendo unitario lordo di 0,22 euro. Via libera anche al piano di acquisto e vendita azioni proprie, alla politica sulla remunerazione per l'esercizio 2021 e al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2022-2030.

In seduta straordinaria, l'assemblea ha approvatole seguenti modifiche dello statuto sociale: il nuovo articolo 4 prevede "l'ampliamento dell'oggetto sociale al fine di renderlo compatibile con l'evoluzione tecnologica del mercato automotive, nella logica di supportare i propri partner anche alla luce dei nuovi paradigmi della mobilità come l'elettrificazione, la guida autonoma e la digitalizzazione, con l'obiettivo di perseguire un successo sostenibile". L'articolo 1 riguarda il conseguente cambio di denominazione della società in Brembo S.p.A.

La società ha sottolineato che i risultati economico-finanziari riferiti al primo trimestre 2021 saranno esaminati dal consiglio di amministrazione il prossimo 10 maggio.