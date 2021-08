Brasile, l'aspettativa di inflazione torna a salire

1 Minuto di Lettura

Lunedì 23 Agosto 2021, 20:30







(Teleborsa) - Il PIL del Brasile dovrebbe espandersi del 5,27% quest'anno. Si tratta di una lieve limatura alla crescita del 5,28%, annunciata la scorsa settimana, nel bollettino pubblicato dalla banca centrale del Paese, sulla base delle stime di istituzioni finanziarie ed analisti.



Secondo gli esperti, nel 2022 l'aumento del PIL sarà del 2% rispetto al 2,04% indicato negli ultimi 7 giorni.



Sale, invece, l'aspettativa di inflazione attesa dal 7,05% in aumento al 7,11%. L'obiettivo dei prezzi per quest'anno, fissato dal Consiglio monetario nazionale (Copom) della Banca centrale, è pari al 3,75% con un margine di tolleranza del 2,5% e che estende dunque il tetto al 5,25%.



Per il prossimo anno gli analisti prevedono un'inflazione del 3,93%, rispetto al 3,90% indicato nel precedente rapporto.