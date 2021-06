Brasile, a maggio l'inflazione sale a +8% su base annua

1 Minuto di Lettura







(Teleborsa) - Cresce più del previsto l'inflazione in Brasile a maggio. Secondo la stima diffusa dall'Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, i prezzi al consumo hanno registrato una variazione pari a +0,83% su mese dopo il +0,31% di aprile e contro attese per +0,71%.



È l'aumento maggiore dal maggio dal 1996, ha affermato IBGE, aggiungendo che tutte e nove le componenti hanno mostrato prezzi in aumento nel mese.



Su base annua, l'inflazione è balzata all'8,06% dal 6,73% di aprile, valore più alto da quello atteso dagli analisti (7,93%) e il più alto da settembre 2016.