6 Aprile 2021

(Teleborsa) - Banca Popolare di Puglia e Basilicata (BPPB) ha conferito mandato a Intesa Sanpaolo - Divisione IMI CIB, in qualità di Sole Lead Manager, per organizzare, a partire dal 7 aprile, una serie di incontri con investitori istituzionali potenzialmente interessati a una emissione obbligazionaria subordinata di tipo Tier 2 in euro.

L'emissione, si legge in una nota, verrà realizzata in caso di condizioni di mercato favorevoli, con scadenza a 10 anni e possibilità di rimborso anticipato da parte dell'emittente al quinto anno.