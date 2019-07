© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. È la proposta dirivolta ai clienti dipendenti della società che ha annunciato la cassa integrazione per oltre 1800 lavoratori.In una nota, il gruppo bancario conferma, "nell'ambito delle iniziative a sostegno dei lavoratori di aziende che attraversano periodi di difficoltà per la perdita del posto di lavoro", di voler offrire la sospensione delle rate dei mutui per un periodo fino a 12 mesi."La richiesta di sospensione, già disponibile da oggi, andrà presentata presso la filiale di riferimento che provvederà a valutarla e a proporre al cliente la soluzione più idonea. Tutte le filiali di Banco BPM sono ovviamente a disposizione per fornire alla clientela interessata ogni informazione necessaria sulle caratteristiche e modalità di attivazione della misura".L'iniziativa, ricorda Banco BPM, è un ": dal 1° gennaio 2017, data di nascita del Gruppo, ad oggi, sono circa 4.000 le famiglie clienti della banca che hanno beneficiato di misure di sospensione delle rate dei propri mutui a seguito didifficoltà economiche anche derivanti dalla perdita del posto di lavoro".