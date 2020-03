BPM, dubbi degli analisti su impatto coronavirus e target

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Uno scenario di recessione ma con un. Per gli analisti finanziari quello alla base del– che cede il 4,9% a 1,77 euro – è un quadro troppo ottimistico.Perl'attuale valore del titolo in Borsa, che tratta 0,23 volte il patrimonio netto, "incorpora uno scenario più negativo di" e la percezione è che, in riferimento all'anno in corso, "le assunzioni in termini di Pil si possano dimostrare piuttosto ottimistiche alla luce dell'impatto del Covid-19". Sulla stessa linea ancheche sottolinea come il management non abbia dato specifiche indicazioni sul 2020, e glisecondo i quali "target al 2023 senza una guidance di breve termine non offrono molta visibilità"."La ragione principale per cui Banco Bpm non sta rimbalzando – rileva Equita – è rappresentata dal fatto che questi target appaiono largamente caricati sulla parte finale del piano indipendentemente dagli impatti del coronavirus".A suscitare perplessità tra gli analisti vi è poi lada effetti negativi regolamentari, giudicata "molto conservativa" da