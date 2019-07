BPM continua semplificazione struttura societaria

(Teleborsa) - Venerdì scorso 28 giugno 2019, a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione alla fusione rilasciata dalla Banca Centrale Europea, è stato iscritto, presso i competenti Registri delle Imprese, il progetto di fusione per incorporazione di Holding di Partecipazioni Finanziarie Banco Popolare Società per Azioni ("HPF") nel Banco BPM Società per Azioni ("Banco BPM").



L'operazione, che ha seguito il medesimo iter deliberativo delle precedenti fusioni per incorporazione di BPM S.p.A., SGS e BPM Property Management, rientra nel più ampio progetto di razionalizzazione e semplificazione della struttura societaria del Gruppo Banco BPM.