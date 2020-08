BPER, via libera Antitrust ad acquisizione sportelli UBI confluiti in Intesa

(Teleborsa) - Via libera dell'Antitrust (AGCM) all'operazione di concentrazione per l'acquisizione, da parte di BPER Banca del ramo d'azienda del Gruppo Intesa Sanpaolo costituito dalle 532 filiali UBI Banca e dai connessi rapporti giuridici, confluiti nell'istituto di credito torinese dopo il successo dell'Opas.



In particolare, precisa una nota AGCM, "a seguito della notifica effettuata da BPER, ed alla luce delle ulteriori informazioni comunicate, nonché del parere favorevole rilasciato da IVASS, l'Autorità ha potuto riscontrare che l'operazione in questione non solleva alcun dubbio sotto il profilo antitrust". © RIPRODUZIONE RISERVATA