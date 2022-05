BPER, utile di 112,7 milioni nel primo trimestre. Nuovo piano a giugno

(Teleborsa) - Il gruppo BPER Banca ha chiuso il primo trimestre del 2022 con un margine di interesse pari a 376,4 milioni di euro, in crescita del 9,6% rispetto al 1° trimestre 2021, grazie in particolare al maggior contributo della componente commerciale pari a 336,1 milioni di euro (+15,2% a/a). Le commissioni nette sono state pari a 450,6 milioni di euro, in aumento del 37,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'utile di periodo di pertinenza della capogruppo è stato pari a 112,7 milioni di euro, in calo del 71,85% rispetto ai 400,3 milioni di euro di un anno fa (che però beneficiava di alcune componenti straordinarie legate all'acquisto del ramo d'azienda UBI). L'utile pre-tasse è infatti di 158,3 milioni di euro, in aumento del 50%.

Le rettifiche di valore nette per rischio di credito si attestano a 113,2 milioni di euro, rispetto a 418,8 milioni registrate nel 1° trimestre 2021, e includono 16,3 milioni di rettifiche relative alle esposizioni per cassa verso la Russia calcolate sulla base della probabilità di perdita attesa, stimata su tali posizioni. Il costo del credito annualizzato, si attesta a 57 p.b., in calo rispetto al dato ordinario registrato nell'esercizio 2021 pari a 67 p.b. Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri sono pari a 12,2 milioni (-70,2% a/a) e includono 5 milioni relativi alle esposizioni fuori bilancio (crediti di firma) verso controparti basate in Russia.

"Il primo trimestre dell'anno è stato purtroppo caratterizzato dallo scoppio a fine febbraio della guerra in Ucraina a seguito dell'invasione russa, con pesanti ripercussioni umanitarie, sociali ed economiche. Il quadro è stato ulteriormente aggravato da crescenti pressioni inflazionistiche, che rischiano di impattare pesantemente il tessuto produttivo nazionale e i consumi delle famiglie - ha commentato l'AD Piero Luigi Montani - In tale contesto i risultati del primo trimestre della banca hanno evidenziato una redditività in forte crescita, registrando un utile netto di periodo pari a 112,7 milioni di euro, dopo aver spesato 45,7 milioni di euro relativi al contributo al Single Resolution Fund. Il risultato della gestione operativa ha chiuso a 325,3 milioni di euro in rialzo del 54% rispetto al primo trimestre del 2021, grazie anche al rafforzamento della posizione competitiva realizzato lo scorso anno".

I crediti lordi verso la clientela sono pari a 81,6 miliardi di euro (-0,4% da fine 2021), di cui crediti performing per 77,6 miliardi (-0,4% da fine 2021) e crediti deteriorati per 4 miliardi (-0,4% da fine 2021). L'incidenza di questi ultimi sul totale dei crediti lordi (NPE Ratio lordo) è pari al 4,9%, invariata rispetto al 4° trimestre 2021. Le sofferenze sono pari a 2 miliardi di euro(-0,4% da fine 2021); le inadempienze probabili si attestano a 1,9 miliardi (+0,5% da fine 2021); i crediti scaduti ammontano a 109,6 milioni (-14,2% da fine 2021).

L'ammontare delle esposizioni lorde verso controparti residenti in Russia, Bielorussia e Ucraina, è pari a 58,1 milioni di euro (in calo rispetto ai 66,8 milioni del 31 dicembre 2021), di cui 28,3 milioni per cassa, alle quali si aggiungono 29,8 milioni fuori bilancio (crediti di firma) sulle quali l'ammontare della perdita attesa risulta limitata. Proforma CET1 ratio fully phased al 13,64% in aumento dal 13,50% di fine 2021, largamente superiore al requisito minimo SREP (8,3%).

"L'attuale contesto di mercato, caratterizzato da un'elevata incertezza e crescenti pressioni inflazionistiche, ci pone davanti a nuove sfide, che il gruppo BPER saprà affrontare efficacemente grazie ai progressi compiuti sul fronte della generazione dei ricavi, alla solida posizione patrimoniale e di liquidità e ai significativi miglioramenti raggiunti nell'ambito della qualità del credito - ha aggiunto l'AD - Tali aspetti saranno inoltre ulteriormente rafforzati con le azioni e le misure previste dal nuovo Piano Industriale che sarà presentato al mercato nel corso del mese di giugno".