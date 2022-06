BPER, riavvio dei termini istruttori per OPA su Banca Carige

Giovedì 30 Giugno 2022, 20:30







(Teleborsa) - Consob ha disposto il riavvio dei termini istruttori, a far data dal 30 giugno 2022 (con scadenza in data 8 luglio 2022), del procedimento di approvazione del Documento di Offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria di BPER sulle azioni ordinarie di Banca Carige e all'offerta pubblica di acquisto volontaria sulle 20 azioni di risparmio di Carige.



Il 17 giugno la Consob aveva sospeso i termini istruttori del procedimento di approvazione del Documento di Offerta.