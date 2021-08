BPER prosegue la rivoluzione green: emette carte in PVC riciclato

Lunedì 30 Agosto 2021, 13:00

(Teleborsa) - Importante scelta di sostenibilità per BPER Banca, che trasforma le sue carte di credito e bancomat, usando b per la riduzione dell'inquinamento ed a tutela dell'ambiente.

In partnership con IDEMIA, leader mondiale in Augmented Identity, la banca abbandonerà il PVC standard trasformando il proprio parco carte in PVC riciclato, confermando così il forte impegno in favore di una politica green certificata e orientata alla responsabilità. L'uso di inchiostri ad acqua eco-friendly con bassi quantitativi di Voc (Volatile Organic Compounds) rafforza questa svolta green, che investe anche la corrispondenza della banca grazie alla carta riciclata per buste da lettere e corrispondenza

L'approccio adottato dal Gruppo, che emette carte di credito, di debito e prepagate tramite la società prodotto Bibanca, prevede una progressiva sostituzione dell'intero catalogo delle BPER Card attraverso un criterio di sostenibilità e riduzione degli sprechi, con una sostituzione progressiva e non massiva degli stock. La transizione è iniziata con l'acquisizione delle 600 filiali Intesa-UBI, che ha portato alla sostituzione di circa 560 mila carte. Entro ottobre tutte le nuove emissioni e i rinnovi delle BPER Card saranno realizzati esclusivamente con materiali ecosostenibili.

Il Direttore Generale di Bibanca, Diego Rossi, ha spiegato che questa scelta consentirà di ridurre le emissioni di carbonio del 36% e dà impulso alla digitalizzazione grazie al servizio di tokenizzazione delle nuove carte ."Il Gruppo BPER Banca ha anche aderito, dal 2017, al programma del Global Compact delle Nazioni Unite - ha sottolineato - a testimonianza del forte impegno nei confronti dell'ambiente e della sensibilità green dei clienti. Nel 2020 BPER, grazie a una serie di azioni volte a mitigare i rischi climatici e propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, è stato l'unico Istituto di credito in Italia ad aver ottenuto un importante riconoscimento per la sostenibilità ambientale da CDP (Carbon Disclosure Project), con l'inserimento nella prestigiosa ‘A List' per il contrasto al cambiamento climatico".

Eric Vernhes, Amministratore Delegato IDEMIA Italia, ha dichiarato "siamo immensamente orgogliosi della partnership che ci lega da lungo tempo a BPER Banca". "Con l'introduzione di Greenpay, la nostra offerta eco-compatibile per gli istituti finanziari, IDEMIA è determinata a contribuire a ridurre significativamente i rifiuti di plastica e le emissioni di CO2, in una delle più grandi sfide che il nostro pianeta deve affrontare".