BPER, ok BCE a fusione con Carige e Monte di Lucca

Martedì 4 Ottobre 2022, 19:30







(Teleborsa) - La fusione per incorporazione di Carige e Banca del Monte di Lucca in BPER è stata autorizzata in data odierna con provvedimento della Banca Centrale Europea.



Lo fa sapere la stessa banca modenese con una nota facendo seguito a quanto comunicato in data 19 agosto 2022 con riferimento all'approvazione da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione di BPER, Banca Carige e Banca del Monte di Lucca.