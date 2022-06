BPER, Moody's alza rating con outlook stabile. Allineata Carige

Venerdì 24 Giugno 2022, 19:15







(Teleborsa) - Moody's ha alzato di un notch i rating dei depositi a lungo e a breve termine di BPER Banca a Baa2/Prime-2 da Baa3/Prime-3 e il Counterparty Risk Ratings (CRR) a lungo termine a Baa1 da Baa2. Il rating dell'emittente a lungo termine e del debito senior unsecured di BPER è stato aggiornato di due notch a Ba1 da Ba3, così come il rating del programma MTN senior unsecured a (P)Ba1 da (P)Ba3.



L'agenzia di rating ha anche aggiornato tutti i rating e le valutazioni di Banca Carige, allineandoli ai rating e valutazioni di BPER, concludendo la revisione per l'aggiornamento avviata il 28 dicembre 2021. Ciò fa seguito all'acquisizione nel giugno 2022 di circa l'80% del capitale di Carige da parte di BPER e al lancio di un'OPA obbligatoria sul restante 20% delle azioni entro la fine del 2022.



L'outlook sui rating dei depositi a lungo termine, degli emittenti e del debito senior unsecured di BPER è stato modificato da positivo a stabile. L'outlook sui rating a lungo termine dei depositi e degli emittenti di Carige è stato modificato a stabile rispetto ai rating in esame per essere in linea con gli outlook di BPER.