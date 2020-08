BPER, la Borsa premia i risultati semestrali ma non sono tutte rose e fiori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'acquisizione di UBI Banca da parte di Intesa Sanpaolo si è conclusa con successo, creando la seconda banca per capitalizzazione in Europa, sopra Santander e vicino a Bnp Paribas, prima banca dell'Eurozona, presente anche in Italia con BNL.L'di questa operazione () è statoanche dall', che saranno pagate attraverso un aumento di capitale stimato traIl mercato potrebbe non apprezzare questa mossa da parte diperché la gestione delle filiali comporta un costo strutturale eccessivo nel tempo, che potrebbe incidere pesantemente sulla gestione della banca.Gli obiettivi di crescita dimensionale nell'era digitale e del coronavirus, che hanno modificato il modo di interagire e lavorare con la clientela, non si sposano più con l'apertura di un numero così importante di filiali.Basti guardare ilche prevede, entro il 2023, lache porterà benefici sui conti del colosso bancario Unicredit. Una scelta strategica esattamente opposta a quella adottata da Bper Banca. Potrebbe essere invece laNonostante i risultati positivi semestrali, che vedono l'utile netto a 104,7 milioni di euro e il, Bper potrebbe essere esposta nel prossimo futuro, alla pressione ribassista dei venditori.In particolare, si nota ilche hascorso. La stessa banca d'affari ha poi rivisto il, lasciando però invariato il prezzo obiettivo.Sul fronte delle posizioni nette corte, comunicate da, si evince che gli speculatori ribassisti sul titolo sono 27 e hanno in portafoglio il 13,19% di posizioni nette corte, in termini di capitale.Il fondo speculativo, al 3 agosto 2020,con una quota del 2,17% di capitale sociale.Attualmente le quotazioni mostrano una, mentre i supporti più immediati sono individuati in area 2 euro prima e 1,8050 dopo.