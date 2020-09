BPER, l'Ad Vandelli non esclude altre opzioni dopo acquisto filiali UBI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, nel corso di una conferenza stampa a Modena,, nonostante sia attualmente concentrata sull'acquisizione degli sportelli UBI e sull'aumento di capitale di 1 miliardo da realizzare entro il mese di settembre.L'acquisizione degli sportelli - afferma - favorirà l'ingresso nel perimetro di 1,4 milioni di clienti enel panorama bancario italiano, in quanto le consentirà di effettuare. "Stiamo lavorando in maniera molto intensa", dice a proposito dell'aumento di capitale che sarà realizzato nelle prossime settimanae, una volta ottenute le autorizzazioni di BCE e Consob, che seguono il via libera dell'Antitrust.Tuttavia, Vandelli non esclude che,ed afferma che si possono ancora creare "alcune realtà importanti di questo Paese nel settore bancario".