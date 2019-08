BPER in profondo rosso dopo la semestrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Giornata negativa a Piazza Affari per il titolo BPER, che si porta in fondo al paniere FTSE MIB con un decremento dell'1,78%. Ieri, 7 agosto 2019, la banca ha annunciato i conti relativi al primo semestre dell'anno, che hanno evidenziato un utile di poco superiore a € 100 milioni, dato non direttamente confrontabile con il risultato dello stesso periodo dello scorso anno (€ 307,9 milioni) che includeva utili non ricorrenti realizzati su titoli di debito., Amministratore Delegato dell'istituto di credito ha dichiarato di essere estremamente soddisfatto di avere perfezionato nel mese di luglio e nei tempi previsti le operazioni straordinarie annunciate a febbraio, aggiungendo che il gruppo beneficerà di una significativa accelerazione del processo di de-risking e annunciando di voler migliorare il dividendo. "La nostra idea per il 2019 è confermare il livello" della cedola dello scorso anno di 0,13 euro ad azione "e se possibile fare un po' meglio".