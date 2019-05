BPER finisce nel mirino dell'Antitrust per operazione Unipol Banca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Pesante BPER sulla borsa milanese, con un ribasso del 3,65%, dopo la decisione dell'di avviare un'istruttoria sull'operazione di acquisto diNel Bollettino dell'- si legge che "l'operazione appare suscettibile di ostacolare la concorrenza effettiva, determinando il rischio di costituzione o rafforzamento di una posizione dominante in alcuni mercati della Sardegna e in particolare nei mercati della raccolta, degli impieghi alle famiglie consumatrici, degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese, degli impieghi alle imprese medio-grandi e degli impieghi agli enti pubblici, nonché nel settore del risparmio gestito (relativamente alla distribuzione dei fondi comuni di investimento e ai prodotti di previdenza complementare) e nel mercato del risparmio amministrato; in tali ultimi mercati, l'impatto dell'operazione appare sostanzialmente analogo, seppur talvolta inferiore, a quello rilevabile nella raccolta bancaria e negli impieghi alle famiglie consumatrici e alle famiglie produttrici-piccole imprese".Per tali ragioni è stata avviata un'istruttoria nei confronti di BPER Banca S.p.A. e Unipol Banca S.p.A..