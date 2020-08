BPER, finanziamento alla Spal con garanzia SACE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - BPER Banca ha definito conun'operazione di finanziamento a lungo termine di circaassistita dalle garanzie dinell'ambito del programmaIl- si legge nella nota - "è tra iinin ambito sportivo e promuoverà il progetto diNello specifico, il supporto finanziario di, gruppo bancario fortemente vicino alla, verrà impiegato nella gestione dei costi del personale, nel capitale sociale e negli investimenti: questo permetterà alla società di affrontare conla temporanea crisi di liquidità dovuta all'"., Responsabile della Direzione Regionale Emilia Est diha affermato: "Siamo orgogliosi di dimostrare concretamente la nostra vicinanza alCon questadi finanziamentoha infatti sostenuto la SPAL, simbolo calcistico della città da oltre 100 anni, in un momento particolarmente delicato per il contesto sociale ed economico sia nazionale sia locale, sfruttando al meglio le opportunità offerte dalin particolare la garanziaPer, Presidente di S.P.A.L. Srl "ildicon garanzia– approfondisce il presidente biancazzurro – è un'operazione importante per continuare a finanziare la nostra crescita. Il sostegno del gruppo bancario, da sempre vicino a SPAL, conferma il supporto anche in una situazione impegnativa e straordinaria. Abbiamo lavorato assiduamente a stretto contatto con BPER: unche ha permesso di raggiungere unmolto importante, tra i