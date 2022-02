BPER, esclusiva a Nexi dopo offerta per acquisire ramo sistemi di pagamento

Mercoledì 23 Febbraio 2022, 14:00







(Teleborsa) - Il gruppo BPER, nell'ambito di un progetto di potenziale strutturazione e revisione degli accordi con i propri partner commerciali, ha affermato di aver ricevuto un'offerta non vincolante da Nexi per le proprie attività di sistemi di pagamento, come era emerso da indiscrezioni giornalistiche nei giorni scorsi. Il gruppo bancario emiliano ha quindi concesso all'azienda paytech (con la quale sono già in essere accordi commerciali) un periodo di trattativa in esclusiva di 60 giorni, fino al 15 aprile 2022.



Una nota del gruppo precisa che "BPER Banca non ha ricevuto offerte vincolanti, essendo i confronti tra le parti tuttora in corso di normale svolgimento e che BPER Banca provvederà ad informare il mercato al raggiungimento di eventuali accordi vincolanti in merito".