Bper, CdA nomina Elvio Sonnino vice dg area governo operativo

1 Minuto di Lettura

Venerdì 6 Agosto 2021, 17:30







(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca ha deliberato nei giorni scorsi un rafforzamento della compagine di Direzione Generale, provvedendo alla nomina di Elvio Sonnino a Vice Direttore Generale Area Governo Operativo con decorrenza 1 agosto 2021.



Già Vice Direttore Generale Vicario e Chief Operating Officer di UBI Banca, Sonnino ha ricoperto ruoli di responsabilità nel settore bancario per oltre vent'anni, principalmente in ambito organizzativo e tecnologico. In BPER Banca Elvio Sonnino avrà l'incarico di governo dell'Area Operativa - COO.



Nell'ambito di un riassetto organizzativo dell'Area Chief Business Officer è stata inoltre creata la nuova Direzione Corporate e Investment Banking, affidata alla guida di Marco Mandelli, che ha già ricoperto il medesimo ruolo in UBI Banca. La nuova struttura sarà il punto di riferimento per incrementare ulteriormente il potenziale della banca in ambito corporate, attraverso il potenziamento dei prodotti e servizi di Investment Banking e lo sviluppo dell''offerta dedicata alle aziende più complesse.

Il CdA ha deliberato infine la nomina di Paolo Mazza a Chief General Counsel, nonché Segretario del Consiglio della Banca. Già dal 2009 Responsabile del Servizio Legal Affairs di BPER, egli nel nuovo ruolo presiederà, oltre all'area legale, il Servizio Corporate and Regulatory Affairs.