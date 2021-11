BPER Banca premiata ai Private Banking Awards

(Teleborsa) - BPER Banca si è aggiudicata un riconoscimento ai Private Banking Awards, organizzati dalla rivista specializzata Private, in collaborazione con BFC Media e ForbesLive. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana.

Attribuito all'Istituto il primo posto assoluto nella categoria Banca Private Italiana Big, quale riconoscimento per la "dimensione primaria raggiunta dal Gruppo dopo l'acquisizione di un importante ramo d'azienda e per le continue innovazioni introdotte che sono andate a rafforzare la piattaforma di wealth management al servizio della clientela".

Il premio è stato ritirato da Fabrizio Greco, Responsabile della Direzione Wealth e Investment Management di BPER Banca, il quale ha sottolineato "questo importante riconoscimento premia il buon lavoro fatto nel corso dell'anno da tutta la squadra".

"Grazie all'acquisizione del ramo d'azienda da Intesa - ha sottolineato - siamo protagonisti dell'attuale processo di concentrazione e di consolidamento del sistema bancario italiano. Negli ultimi due anni abbiamo quasi raddoppiato le nostre masse gestite, che oggi sono vicine ai 30 miliardi, e stiamo investendo molto in tecnologie e risorse. Puntiamo infatti su un modello ibrido, in cui persone e tecnologie lavorino insieme per offrire ai clienti i migliori servizi".