Bper Banca, Fitch migliora i rating assegnati

Mercoledì 1 Settembre 2021, 22:00







(Teleborsa) - Fitch Ratings ha migliorato i rating assegnati a BPER Banca, in particolare il rating sui depositi a lungo termine è stato alzato da "BB+" a "BBB-" in area investment grade e il rating emittente a lungo termine è stato aumentato da "BB" a "BB+" con outlook confermato a "Stabile". È quanto fa sapere Bper in una nota.



"L'aumento del rating – si legge nella nota – riflette da un lato la solida posizione di capitale della Banca, unitamente ad un miglioramento della qualità del credito grazie al significativo calo dell'incidenza dei crediti deteriorati, e dall'altro i benefici in termini di posizionamento competitivo, volumi e prospettive reddituali derivanti dall'acquisizione del ramo d'azienda da Intesa Sanpaolo".