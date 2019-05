BPER Banca, CdA adotta delibera incorporazione BPER Services

(Teleborsa) - BPER Banca e BPER Services, ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza, hanno dato seguito alle ulteriori attività finalizzate a perfezionare l'operazione di integrazione mediante l'adozione, nei rispettivi Organi amministrativi, delle delibere di fusione per incorporazione di BPER Services in BPER Banca.



La delibera di BPER Banca è stata adottata dal proprio CdA in quanto non sono pervenute, nei termini prescritti, domande dei Soci della stessa, atte a richiedere la competenza assembleare.



