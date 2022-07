BPER, assemblea nomina sindaco Carlo Appetiti espressione dei fondi azionisti

(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria di BPER Banca , riunitasi oggi a Modena, ha provveduto a integrare il Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023, nominando quale Sindaco effettivo Carlo Appetiti, che rimarrà in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.

La candidatura di Appetiti era stata presentata per conto di azionisti titolari, congiuntamente, di una percentuale pari all'1,71111% del capitale sociale: Amundi Asset Management SGR in qualità di gestore dei fondi Amundi Dividendo Italia, Amundi Accumulazione Italia PIR 2023, Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia; BancoPosta Fondi SGR gestore del fondo BancoPosta Rinascimento; Eurizon Capital SGR gestore dei fondi Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland, gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR gestore dei fondi Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund SICAV – Interfund Equity Italy; Mediobanca SGR gestore del fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi SGR gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia.