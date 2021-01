© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria dei soci di BPER Banca ha approvato oggi una serie diche influiranno sulla prossima nomina del board dell'istituto. Tra le altre cose, è stato introdotto nello statuto l'adozione di un, fondato sul metodo dei quozienti.È stata inoltre inserita una soglia di "accesso al riparto" in modo tale che, ferma l'esigenza di legge di assicurare alla prima lista di minoranza la possibilità di esprimere almeno un amministratore, leconcorrano alla nomina del consiglio solo qualora abbiano ottenutocon diritto di voto.Sono stati introdotti ancheper assicurare l'effettiva rappresentanza delle minoranze azionarie e impedire, al tempo stesso, che, per effetto del sistema proporzionale, liste di minoranza tra loro collegate si trovino ad esprimere la maggioranza consiliare.L'assemblea ha anche previsto una deroga al sistema proporzionale se la lista risultata prima per numero di voti ha ottenuto il voto favorevole di più della metà del capitale avente diritto di voto.. Sarà facoltà del CdA la nomina del comitato esecutivo, mentre il collegio sindacale passerà dall'attuale numero di cinque sindaci effettivi al numero di tre.