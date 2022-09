BPER al 95% di Carige che si avvia al delisting

Giovedì 1 Settembre 2022, 19:30







(Teleborsa) - BPER rende noto, in relazione all'OPA obbligatoria su azioni ordinarie Banca Carige ed all'OPA volontaria su azioni di risparmio, che in seguito alle offerte conclusesi il 3 agosto e della Procedura di Sell-out, verrà a detenere una partecipazione almeno pari al 95,05% circa del capitale sociale ordinario di Banca Carige.



Pertanto, ricorrendone i presupposti, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto delle Azioni Ordinarie Residue e Borsa Italiana disporrà la sospensione e la revoca delle Azioni Ordinarie Banca Carige dalla quotazione sull'Euronext Milan.