Bper aderisce allo schema di pagamento SCT Inst

(Teleborsa) - Nelle scorse settimane le banche del Gruppo BPER (BPER Banca, Banco di Sardegna, Cassa di Risparmio di Bra, Cassa di Risparmio di Saluzzo) hanno aderito allo schema di pagamento SCT Inst. Questa è la soluzione di bonifico istantaneo comunemente definita "Instant Payment" promossa dall'European Payments Council (EPC).



Il sistema consente, a differenza del bonifico tradizionale, di trasferire fondi (fino a 15.000 euro) da conto corrente a conto corrente in tempo reale tra i correntisti abilitati di tutta l'area SEPA.



Il bonifico istantaneo non è revocabile ed è disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, presso tutte le filiali del Gruppo BPER, sull'Internet Banking Smart Web e, per le imprese, attraverso il Corporate Banking Interbancario.



Al momento il titolo di BPER segna a Piazza Affari un +0,53%.

