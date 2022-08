BPC, utile netto semestre cala a 321 mila euro

Martedì 9 Agosto 2022, 16:15







(Teleborsa) - Banca Popolare di Cortona (BPC) ha chiuso i conti al 30 giugno 2022 con un utile netto positivo di 321 mila euro, che si confronta con un utile di 766 mila euro del primo semestre 2021.



La banca ha riportato un risultato della redditività complessiva negativo per 439 mila euro, per gli effetti della riduzione del valore di mercato dei titoli di Stato che ha interessato la seconda parte del semestre, mentre nel primo semestre 2021 il risultato della redditività complessiva era di 475 mila euro.



Il prodotto bancario supera gli 810 milioni di euro e registra una crescita dello 0,35% nel semestre ed un incremento del 3,29% nel confronto con il primo semestre 2021. Rispetto al primo semestre del 2021 si registra un buon progresso del margine di interesse (+13,51%) principalmente attribuibile all'incremento dei tassi Euribor, e delle commissioni nette (+6,65%). Il margine di intermediazione scende del 3,91% a causa del decremento del fair value delle attività finanziarie dovuto al ritracciamento dei mercati.



I ratios patrimoniali si confermano su buoni livelli, al di sopra dei coefficienti minimi dettati dalla Banca d'Italia,