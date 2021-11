BP, profitti 3° trimestre battono attese grazie a rally prezzi energetici

Martedì 2 Novembre 2021, 09:00

(Teleborsa) - BP, colosso britannico attivo nel settore energetico (soprattutto del petrolio e del gas naturale) ha registrato una trimestrale sopra le attese grazie all'aumento dei prezzi delle commodities. L'underlying replacement cost profit, la definizione dell'utile netto della società, ha raggiunto i 3,32 miliardi di dollari nel terzo trimestre, rispetto agli 86 milioni di un anno fa e ai 2,8 miliardi del trimestre precedente. Le aspettative degli analisti erano per 3,06 miliardi di dollari, secondo dati Refinitiv.

"Questo è stato un altro buon trimestre per BP: le nostre attività stanno generando forti utili e flussi di cassa sottostanti, mantenendo l'attenzione su operazioni sicure e affidabili - ha commentato il CEO Bernard Looney - L'aumento dei prezzi delle materie prime ha sicuramente aiutato, ma sono molto contento che trimestre dopo trimestre stiamo facendo ciò che abbiamo detto che avremmo fatto: fornire liquidità significativa per rafforzare le nostre finanze, aumentare le distribuzioni agli azionisti e investire nella nostra trasformazione strategica".

La perdita dichiarata per il trimestre è stata di 2,5 miliardi di dollari, rispetto a un utile di 3,1 miliardi di dollari per il secondo trimestre 2021. Ciò, spiega la società, è stato determinato da significativi effetti negativi sulla contabilità del fair value di 6,1 miliardi di dollari (al lordo delle imposte), principalmente a causa dell'eccezionale aumento dei prezzi forward del gas verso la fine del trimestre.

La società ha dichiarato che riacquisterà ulteriori 1,25 miliardi di dollari delle sue azioni entro l'inizio del 2022, dopo averne acquistate per 900 milioni di dollari nel terzo trimestre. Il board rimane infatti impegnato a utilizzare il 60% del flusso di cassa in eccesso del 2021 per il riacquisto di azioni proprie e prevede di destinare il restante 40% al rafforzamento del bilancio.