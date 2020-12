© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Doveva contenere, ma BP ha annunciato dinella sua esplorazioneal largo dell'Australia occidentale. La società ha detto che il pozzo, che è stato perforato fino a una profondità totale di 5.618 metri, sarà tappato e abbandonato.Il risultato è una grande delusione per BP e i suoi partner nel progetto, in quanto il giacimento doveva essere uno dei fornitori di gas per l'della, di cui BP è comproprietario, entro cinque o dieci anni.Il progetto di esplorazione Ironbark-1 era portato avanti da: BP con una quota del 42,5%, Cue con il 21,5%, Beach Energy con il 21% e NZOG con una quota del 15%. In seguito all'annuncio, le azioni di Cue sono crollate del 59%, le azioni di NZOG sono scivolate del 30% e le azioni di Beach hanno perso il 4,3%, secondo quanto riporta Reuters.