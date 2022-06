BP acquista quota in maxi hub di energie rinnovabili in Australia

(Teleborsa) - Il colosso energetico britannico BP ha acquisito una partecipazione del 40,5% ed è diventato l'operatore dell'Asian Renewable Energy Hub (AREH), maxi-impianto australiano che ha il potenziale per essere uno dei più grandi hub di energie rinnovabili e idrogeno verde al mondo. Situato su un sito di 6.500 chilometri quadrati, AREH intende fornire energia rinnovabile ai clienti locali nella più grande regione mineraria del mondo e anche produrre idrogeno verde e ammoniaca verde per l'Australia e per altri paesi.

AREH ha in programma di sviluppare la generazione di energia eolica e solare onshore in più fasi per una capacità di generazione totale fino a 26 gigawatt (GW), l'equivalente di una produzione di oltre 90 terawattora all'anno, ovvero circa un terzo di tutta l'elettricità generata in Australia nel 2020. A pieno regime, si prevede che AREH sarà in grado di produrre circa 1,6 milioni di tonnellate di idrogeno verde o 9 milioni di tonnellate di ammoniaca verde, all'anno.

"AREH riflette davvero cos'è l'energia integrata: combinare l'energia solare ed eolica onshore con la produzione di idrogeno e utilizzarla per aiutare a trasformare settori e regioni", ha commentato Anja-Isabel Dotzenrath, vicepresidente esecutivo per il gas e l'energia a basse emissioni di carbonio di BP.

"Riflette anche la nostra convinzione che l'Australia abbia il potenziale per essere una centrale elettrica nella transizione energetica globale, beneficiando sia delle sue infrastrutture esistenti che delle abbondanti risorse di energia rinnovabile", ha aggiunto.

