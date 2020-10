Bozza NaDEF: PIL, disoccupazione, pressione fiscale. I numeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ildelcausato dalla crisi pandemica viene ora pronosticato in unnelladella nota di aggiornamento al DEF (che, sempre secondo le stime del Governo, verrebbe seguito da undelnel 2021, un più 3,8% nel 2022 e un più 2,55 nel"L'generata dall'epidemia da Covid-19 si sta ripercuotendocosì come su quella di ogni altro Paese al mondo, con undegli ultimi decenni - recita la bozza. Dopo la diffusione deiavvenuta inad inizio anno, già dalla seconda metà di febbraio l'si è ritrovata adinvestito dall'Dopo il lockdown "laè iniziata dalcon il ravvio dell'industria manifatturiera, delle costruzioni e del commercio all'ingrosso, a cui ha fatto seguito, a partire dal 18 maggio, la riattivazione dei comparti del commercio al dettaglio, dei servizi turistici e di quelli alla persona. La fase di riapertura è risultatatra le imprese - si legge nella bozza - influenzata dalla dimensione delle aziende stesse e soprattutto dalla loro capacità di adeguare gli spazi di lavoro ai protocolli di sicurezza, nonchè da fattori di domanda che, specie nel caso dei, si è collocata sensibilmente al diPrevista anche unadeldialper poi iniziare un percorso di moderazione al 5,7% il prossimo anno, al 4,1% nel 2022 e al 3,3%, poco sopra la soglia. "Ladell'indebitamento netto a legislazione vigente nel 2020, prevista in aprile al 7,1 per cento, sale al 10,8 per cento del- si legge. L'aggiornamento della stima tiene conto delle indicazioni, desumibili dai, riguardo all'evoluzione delleche andranno verificate nei prossimi mesi"."Nelè attesa una marcatadellIl deficit primario sarà progressivamente riassorbito, grazie allapiù sostenuta rispetto a quella della spesa primaria. Tali andamenti scontano, da un lato, il venir meno dell'impatto dellediscrezionali introdotte in risposta all'emergenza sanitaria, la cui natura è prevalentemente temporanea ad eccezione della citata cancellazione degli aumentiche ha invece natura strutturale; dall'altro, ilcosì come ipotizzato nel quadroLa bozza rileva anche che "l'insieme degli interventimessi in atto dall'Italiaed ha consentito di difendere la capacità produttiva dele contenere glicausati dalla pandemia. Le risorse complessivamente stanziate nel corso del 2020 per reagire all'emergenza "ammontano aDopo il 10% del 2019 il Governo prevede unaal 9,5% delcui dovrebbe seguire un aumento al 10,7% nel 2021, poi un 10,3% nel 2022 e 9,8% nel 2023. Il tasso di occupazione e' atteso al 58,1% nel 2020, al 58,2% il prossimo anno, 58,8% nel 2022 e 59,9% nel 2023."La, invece, è attesa salire di un decimo di punto percentualecollocandosi al 42,5 per cento". Considerando l'intero periodo, crescerà di circa 0,1 punti percentuali, attestandosi al 42,6 per cento nel 2023"."Al netto delle misure riguardanti l'erogazione del beneficio dei 100 euro, la pressione fiscale passerebbe dal 41,8 per cento del 2020 al 41,9 per cento nel 2023".La bozza rileva anche che "con ilpost crisi pandemica, comunemente chiamatoil Governo "intende adottare nuove politiche dinonchè un piano di riforme strutturali che costituiscono parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che sara' sottoposto al vaglio del Parlamento italiano e delle istituzioni europee"."consentiranno spazi fiscali per far entrare a regime lacon la quale il Governo si è impegnato a ridurre il cuneo fiscale sul lavoro, soprattutto per i redditi medi e medio-bassi. La riforma fiscale - si legge - si finanzierà strutturalmente con il contrasto all'evasione fiscale e con una"La manovra di finanza pubblica per il 2021 - prosegue il documento - prevede, inoltre, ildelle politiche invariate non coperte dalla legislazione vigente per circa dueditra cui missioni di pace, rifinanziamento di taluni".