Bozza Dl agosto, proroga mutui PMI al 31 gennaio 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, così come lo, investimenti di oltre 1 miliardo per la ripartenza della scuola e nuovi stanziamenti per incentivi auto.Sono alcuni degli articoli previsti nella, anticipata da Ansa, su cui è al lavoro la maggioranza e che il governo potrebbe varare entro la settimana.Sul tavolo rimangono ancora dei nodi politici da sciogliere, tanto che il preconsiglio è stato sconvocato, ma dall'esecutivo assicurano che si sta lavorando per limare tutti i dettagli.Tra le misure anticipate c'è lasui mutui delle micro, piccole e medie imprese colpite dall'emergenza coronavirus che dal 30 settembre previsto nel Cura Italia, slitterebbe al 31 gennaio 2021.Proroga anche per ilIn dettaglio il blocco verrebbe prorogato fino al 31 dicembre ma "le preclusioni e le sospensioni non si applicano, a partire dal 15 ottobre 2020, ai datori di lavoro che non hanno in corso sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro connesso all'utilizzo di ammortizzatori sociali per far fronte all'emergenza da Covid 19". Tra le eccezioni, oltre a cessazioni e fallimenti, anche gli accordi sindacali per gli esodi volontari.Il dl agosto prevederebbe anche unin sicurezza e con il giusto numero di insegnanti e amministrativi, mentre ci sarebbero altri 500 milioni a favore del settore auto con il ritocco al rialzo per gli incentivi per le auto a basse emissioni., dagli alberghi ai campeggi e b&b, gli stabilimenti balneari (ma anche su laghi e fiumi). La bozza aggiungerebbe anche fiere, cinema e teatri, a patto che i proprietari siano anche i gestori delle attività. Per cinema e teatri lo stop sarà esteso anche all'imposta dovuta per il 2021 e il 2022.Nel dl ci sarebbe anche laInfine salirebbe lo sper il 2020 per "sostenere programmi di sviluppo e", precisando che il Mef con proprio decreto potrà autorizzare "la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate", entro il limite di un miliardo e mezzo.